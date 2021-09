DEMERS, Laurence Gosselin



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons qu'au CHSLD de Sainte-Croix, le 9 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Laurence Gosselin, épouse de feu monsieur André Demers, fille de feu monsieur Alphonse Gosselin et de feu madame Eugénie Demers. Elle demeurait à Sainte-Croix, autrefois de Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie (Gérald Audet), Carole et Martin (Sherley Cantin); ses petits-enfants : Marie-France, Camille (Colby Johnston), Catherina, Marianne (Carl Bilodeau), Alexandra, Jonathan, Thierry et Léticia; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Gosselin et Demers; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s très chers à ses yeux. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Ste-Croix pour les excellents soins prodigués à notre mère et plus particulièrement l'infirmière madame Anne Turcotte. Compenser l'envoi de fleurs par un don au Service d'entraide de Bernières - Saint-Nicolas (https://serviceebsn.wixsite.com/website).La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 13h.