Elle s’adresse directement à l'assassin de son père: «on dirait qu’il n’avait pas d’âme»

Joany Lefebvre s’est adressée à l'assassin de son père lors des observations sur la peine et a été étonnée de la froideur de ce dernier.

«Ça a fait du bien, mais il est resté tellement froid. On dirait qu’il n’avait pas d’âme. Il était froid et il virait les yeux à l’envers quand on disait des choses. Aucune émotion», explique-t-elle en entrevue à l’émission Denis Lévesque.

François Lefebvre était un collègue de travail de François Asselin, qui a été reconnu coupable, en juin dernier au palais de justice de Trois-Rivières, de meurtre non prémédité et d’outrage au cadavre de ses victimes.

Alors que Joany Lefebvre était en train de témoigner pour dire à François Asselin comment elle se sentait et comment il a détruit sa vie depuis le meurtre, il se serait mis à rouler des yeux.

«Je lui ai dit: et bien c’est ça, tu peux bien virer les yeux à l’envers. On est restés polis, mais clairement, on lui a fait savoir qu’on n’était pas bien contents de ça», raconte la femme.

Dure épreuve

En plus de devoir vivre le deuil de son père, Joany et son frère ont dû aller devant la justice pour une question de testament.

La conjointe de François Lefebvre aurait rédigé un faux testament et prétendu que l’homme assassiné l’avait signé.

Les deux témoins qui auraient apposé la signature sur le testament olographe étaient le conjoint actuel de la femme et son frère.

«On a gagné, mais elle nous a donné f*ck all», dit Joany Lefebvre.

