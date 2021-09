Entre Dubaï et Matane: le parcours singulier d’une amoureuse des arts de la scène

Le 4 mars 2020, Danielle Smith se trouve à Dubaï où elle assure la direction de production des spectacles extérieurs prévus à l’exposition universelle de l’émirat. Neuf jours plus tard, tout bascule, avec la pandémie de COVID-19 qui force le confinement de la population. Le 7 avril, on annonce le report de l’exposition et, le 13, la spécialiste de l’événementiel s’embarque à destination de Montréal pour un vol de 43 heures qui la conduira vers un avenir improbable.

Professionnelle dans une industrie complètement paralysée par la pandémie, Danielle Smith décide de s’offrir quelques jours de congé en compagnie de son mari, dans un petit chalet de Saint-Jean-Port-Joli avec accès direct au fleuve. L’idée lui vient de photographier ses pieds, plongés dans l’eau, et de partager la photo sur Facebook.

Ça a été un moment charnière. «Là, j’ai un collègue qui me dit, dans un message privé: est-ce que je dois comprendre que t’as envie de t’installer dans la région? Et moi, la pigiste en vacances, je réponds: bien certainement! L’aventure a commencé là», nous a-t-elle confié en entrevue.

Cinq jours plus tard, Kaméléart, le diffuseur de spectacles de Matane, engage Danielle Smith comme directrice générale et artistique et, 48 heures après son embauche, la nouvelle recrue trouve sa maison, sur le bord de la mer, à Petit-Matane, un village situé juste à l’est de la ville.

Celle qui a notamment collaboré avec le Cirque du Soleil, Spectra et le Groupe MGM, ici et à l’étranger, dirige maintenant une équipe d’une poignée de personnes sur qui compte toutefois une population de 14 000 habitants.

Photo courtoisie: Kaméléart / Louis-Philippe Cusson

Remise à flot

La tâche qui attend Danielle Smith présente toutefois plusieurs défis. «Kaméléart était sur le respirateur quand je suis entrée en fonction le 31 juillet [2020]», se rappelle-t-elle. «Je me suis même dit, à un certain moment, est-ce qu’on ne serait pas mieux de fermer tout ça et d’ouvrir quelque chose d’autre à côté?»

La nouvelle directrice choisit plutôt de s’appuyer sur les bases construites il y a près de 40 ans et de profiter de l’enthousiasme des membres de son conseil d’administration, dont la présidente, Camille Therrien-Tremblay, à qui on doit l’aménagement en loge d’une mini-maison, juste à côté de la terrasse du Barachois [la salle de spectacle estivale].

«Imaginez des artistes, là, qui font une prestation dehors, avec le coucher de soleil, le bord de mer, et qui ensuite s’en vont dans une loge qui offre une immense fenêtre avec vue sur la mer. J’vous le dis, on est victime de notre succès. Ils ne veulent plus partir, le soir, après leur spectacle», raconte Mme Smith, enthousiaste.

Il semble bien que les artistes ne se soient pas fait prier pour se produire à Matane au cours des derniers mois. Après une année minée par la pandémie, 40 spectacles ont été présentés par Kaméléart entre la fin avril et le 1er septembre, dont Louis-Jean Cormier, Steve Hill, Vincent Vallières et Arnaud Soly.

Puis, lorsqu’on demande à la citadine si l’idée de quitter la Matanie lui vient parfois à l’esprit, la réponse ne se fait pas attendre. «Moi le matin, quand je prends mon café, j’ai une fenestration de 180 degrés sur la mer... Je n’envie rien à personne.»