Environnement: le CN écope d'une amende de 2,5 millions $

Le Canadien National (CN) devra payer une amende 2,5 millions $ au Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada pour avoir rejeté de pesticides le long de la rivière Skeena, en Colombie-Britannique, a tranché un tribunal mercredi.

Le CN avait plaidé coupable devant la cour provinciale de Prince Rupert, en mai dernier, pour avoir contrevenu au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches concernant le rejet de pesticides dans ou à proximité des eaux où vivent des poissons.

En août 2017, des agents d'Environnement et Changement climatique Canada ont enquêté sur le CN après avoir observé un camion d'épandage qui projetait ce qui semblait être des herbicides alors qu'il se déplaçait dans le couloir ferroviaire situé entre les villes de Terrace et de Prince-Rupert, en Colombie-Britannique.

Le couloir ferroviaire en question longe la rivière Skeena et enjambe de nombreux tributaires et milieux humides. L'inspection et l'enquête ont par la suite confirmé que les pesticides pulvérisés le long de la voie ferrée étaient nocifs pour les poissons, a indiqué le ministère de l’Environnement.

La somme qui sera versée par le CN au Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada permettra de restaurer l’environnement et sera redistribuée dans des initiatives qui profiteront à l’environnement.

Le nom du CN sera aussi ajouté au Registre des contrevenants environnementaux, qui contient des renseignements sur les déclarations de culpabilité des entreprises qui ont été enregistrées pour des infractions à certaines lois environnementales fédérales.