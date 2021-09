LESSARD, Denyse Bédard



La famille Lessard a le regret de vous annoncer le décès de Denyse Lessard (née Denise Bédard), survenu le 22 juillet 2021, à l'âge de 95 ans, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Elle était l'épouse de feu Jean Lessard et la mère de Louis, feu Michel et Marie-Josée. Elle demeurait à Québec.Elle a étudié à l'École des Ursulines de Québec et a travaillé à la Bibliothèque du Parlement de Québec dans les années 40 et 50. Passionnée de lecture et de jeux de lettres et de cartes, elle a fait partie de clubs de scrabble et de bridge pendant de nombreuses années. Outre ses enfants, elle laisse dans le deuil sa belle-fille : Céline Boilard (Louis Lessard); son petit-fils : Félix-Olivier (Camille Parent); ses petits-enfants par alliance : Michel Chamberland et Karine Chamberland ainsi que leur conjoint(e) et leurs enfants; ses soeurs : Suzanne (feu Georges Létourneau) et Monique (feu Serge Blouin); sa belle-soeur : Lucienne Noël (feu Louis Bédard); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents, connaissances et amis, dont sa fidèle amie Odette Sénéchal. Elle a été précédée dans la mort par son mari et son fils Michel ainsi que par ses parents : Henri A. Bédard et Yvonne Lebel; ses frères et soeurs : Henri (feu Lucille Trépanier), Paul (feu Irène Vézina), Jeanne (feu Gustave Savoie), Robert (Patricia Marie Friesen), Marie-Laure (en religion soeur Saint-Louis-Robert), Louis (Lucienne Noël), Marguerite et Thérèse (feu Louis St-Arnaud); ses beaux-parents : Cléophas Lessard et Marie-Louise Boucher; ses beaux-frères et belles-soeurs : Rose-Anne (feu Paul Bégin), Simone (feu François-Albert Caron), Germaine, Marthe, Julienne et Augustin Lessard. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 hL'inhumation des cendres aura lieu dans l'intimité le samedi 25 septembre au cimetière Mont-Marie (Lévis). Si vous le désirez, vous pouvez faire célébrer une messe pour le repos de son âme. Prière de ne pas envoyer de fleurs à l'église.