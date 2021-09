TURGEON, Georges-Arthur



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 août 2021, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé monsieur Georges-Arthur Turgeon, époux de madame Renée Destrempe, fils de feu dame Ida Barras et de feu monsieur Arthur Turgeon. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse madame Renée Destrempe, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie, Jean (Jacynthe Poulin), Danielle (Denis Vallières), Michelle (Yoland Nadeau), Denis (Sylvie Duchesneau), feu Marie et Renée (Serge Germain); ses petits-enfants : Marc-Sébastien Turgeon-Racicot (Mylène Carpentier), Geneviève Turgeon (Anthony Cuccuzella), Ann-Elizabeth Turgeon, Stéphanie Vallières (Maxime Ferland), Gabrielle Vallières (Hugo Marcoux), Jérôme Nadeau (Morgane Lecocq-Lemieux), Catherine Nadeau, Marie-Pascale Nadeau (Michael Jean-Louis), Keven Turgeon (Fanny Lemieux), Kim Turgeon (Jawed Antar) et arrière-petits-enfants : Eva-Rose et Émile Racicot, Jackson Cuccuzella, Arnaud Ferland et Léo Turgeon; ses frères et sœurs : feu Rita (S.M.N.D.A.), Suzanne (feu Bernard Dumont), Léopold (feu Raymonde Jolicoeur), Camille (Rémi Normand), Yves (Angèle Paquette), feu André (Denise Guérette), feu Louise (feu Ralph Weirs) et Guy (Andrée Lebrun); ses beaux-parents : feu Dr Louis-Alfred Destrempe et feu Corine Tanguay; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Destrempe : feu Jean (C.S.V), feu Gabriel (O.M.I), feu Madeleine, feu Yves (feu Marguerite Bernier) et feu Roger (Louise Robitaille); ainsi que plusieurs neveux, nièces. Des sincères remerciements au personnel de la Résidence Pavillon Sékoia pour leur dévouement et toutes les belles attentions à son égard, au personnel du CLSC Desjardins pour les bons soins prodigués ainsi qu'un remerciement spécial au Dr. Katie St-Pierre et l'équipe des soins palliatifs pour nous avoir permis de l'accompagner dans ses derniers moments. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Atelier Occupationnel Rive Sud Inc. 4275, boul. Guillaume-Couture, Lévis (Qc) G6W 6M9 (www.atelieroccupationnelrivesud.com).