ROUSSEAU, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 juillet 2021, à l'âge de 76 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jacques Rousseau, époux de madame Mariette Royer, fils de feu Irenée Rousseau et de feu Luce Samson. Il demeurait à Lévis (secteur Saint--Jean-Chrysostome). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nadine (Philippe Paradis) et Patrick; ses petits-enfants: Émilie et Charles Paradis; ses frères et soeurs: Roger (Gisèle Demers) Lise (Benoît Laliberté) Clermont, Anne, Hélène (Eugène Cantin) Yvette (feu Richard Houle) Roch (Jasmine Bélanger) Guy (Suzanne Rossignol); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Royer: feu Raynald (Rolande Gagné), Micheline (Roch Roberge) feu Ghislain, Loïs (Agathe Morneau), Évelyne (feu Clément Cantin), feu Carole (Pierre Fortin) Daniel (Louise Jacques) Normand (Line Bellavance); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.de 13h à 15h.Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués, leur support et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Société de recherche sur le cancer https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr. Centre de recherche sur le cancer.