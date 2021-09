VIGNEAULT, Carole Picard



À l'IUCPQ, le 31 juillet 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Carole Picard, épouse de monsieur André Vigneault, fille de feu Adrien Picard et feu Cécile Rochette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Épouse et mère exceptionnelle, grand-maman avec un cœur en or, aimante et attentionnée, elle continuera à nous guider à chaque instant de nos vies. Merci maman pour tout. Elle laisse dans le deuil, outre son époux André; ses enfants: Donald (Dorice Desjardins), Caroline (René Hamel) et Karine (Christian Boucher); ses petits-enfants: Samuel, Dérek, Ethann, Alison et Jesse; sa sœur Nicole (Robert Langlois); son frère feu Jean-Yves (Carmen Pageau); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Vigneault: Jocelyn (Line St-Onge) et Francine (Jacques Normand); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 Rue Sherbrooke E, bureau 104, Montréal, QC H1N 1C1, Tél.: (514) 287-7400, www.poumonquebec.ca/faire-un-don/