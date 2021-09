GONTHIER, Florian



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 27 août 2021, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Florian Gonthier, époux de madame Gilberte Anctil. Il était le fils de feu dame Rose-Anna Lachance et de feu monsieur Laurent Gonthier. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace et autrefois à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Outre son épouse adorée et tendre complice des 63 dernières années, il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Normand Bernier), Johanne (Louis Lachance), Francis (Lucille Lachance) et Éric (Nancy Bourque); ses petits-enfants: Vanessa (Bruno Labbé), Sébastien (Cassandra Bourget) et Valérie Lachance (Jérôme Séguin-Larouche); Isabelle (Vincent Cantin), Alexandre, Kathryn (Dominic Boulet) et Paul Lachance; Marc-Étienne (Gabrielle Jean) et Maryse Gonthier (Alexandre Gaudreau); Ericka (Vincent Gonthier) et Jérémy Gonthier; ses 7 arrière-petits-enfants: Gabrielle Cantin, Edward Cantin, Rosalie Gonthier, Alicya Gonthier, Olivier Lachance, Félyx Gonthier et Violette Séguin-Larouche et 2 autres en route. Il était le dernier vivant de la famille Gonthier, donc le frère de: feu Honorius (feu Lucienne Leclerc), feu Marie-Paule (feu Aldéric Lajoie), feu Irène (feu Alphonse Leclerc), feu Maurice (Germaine Leclerc), feu Rose-Hélène (feu Jules Mercier), feu Thérèse (feu Paul Croteau), feu Yolande (feu Robert Faucher - feu Léonard Pelletier), feu Jean-Marie (feu Élisabeth Paré - Antoinette Cloutier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Anctil: Fernand (Lucette Thibault) et Jean-Claude (Thérèse Boucher). Sont également affectés pas son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux médecins, aux intervenants, et aux membres du personnel de la Maison d'Hélène et à celui des soins à domicile du CLSC, pour leur dévouement, leur soutien et la qualité de leurs soins qui lui auront permis de vivre ses derniers jours dans la dignité, la tendresse, l'amour et la compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Des formulaires seront disponibles au salon.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 12h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire