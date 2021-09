VACHON, Rita Castonguay



Au CHUL, le 27 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Rita Castonguay, épouse de monsieur Lorenzo Vachon, fille de feu François-Xavier Castonguay et de feu Eva Rancourt. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Lorenzo; ses enfants: Manon, Lyne, Serge (Francine Guillemette) et Eric (Karine Veilleux); ses petits-enfants: Patricia (Jonathan Cyr), Caroline (David Brin), Mélissa, Rose, Claudie, Kelly et Darling; ses arrière-petits-enfants, sa sœur Gisèle; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Vachon: Micheline, Thérèse, René et Gilles; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués.