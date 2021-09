LINTEAU, Lucille



Au centre hébergement de Loretteville, le 11 mai 2021, à l'âge de 94 ans et 9 mois, est décédée madame Lucille Linteau, épouse de feu monsieur Charles-Henri Boivin, fille de feu dame Lucienne Rochette et de feu monsieur Alexandre Linteau. Elle demeurait à Loretteville. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h et sera suivi d'Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Veuillez prendre note : le port du masque et le respect des consignes de distanciation est obligatoire pour votre visite au salon, afin de respecter les mesures préventives de la Santé publique sur la Covid-19. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Louise (André Villeneuve), Francine (François Renaud), Lisette (Jacques Deschênes), Richard (Sylvie Beaulieu), Line (Claude Godbout), Johanne (Régis Falardeau), Julie (Steve Subranni), ainsi que ses treize petits-enfants et ses quatorze arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, ses amies et sans oublier Nicole Savard notre ange gardien. Un sincère remerciement au personnel du 3e étage du centre d'hébergement de Loretteville pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (centre hébergement de Loretteville) 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1; tél: 418 691-0766, site Internet: www.fondationfais.org