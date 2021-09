BEAUDOIN, Louisette Gravel



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Louisette Gravel, épouse de feu monsieur Antonin Beaudoin. Elle était la fille de feu dame Marie Létourneau et feu monsieur Georges Gravel. Elle demeurait à Québec.de 13 h 30 à 15 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Daniel Labrecque) et Martine (Christian Primeau); ses petits-enfants : Nicholas (Marie-Ève Dumont), Maxime, Thomas, Tristan, Tiffany et Thierry; ses frères et sœurs : Jacqueline (feu Jean-Baptiste Rousseau), Jacques (Irène Boutet), Noël (Lise Lévesque), Pierrette (feu Jean-Marc Bernier), Claudette Giroux (feu Guy) et Yvon, ainsi que tous les membres de la famille Beaudoin, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs et frères qui l'ont précédée : Jeanne-d'Arc (Adrien Caron), Roland (Cécile Poirier), Suzanne (Oscar Plourde), Mariette (Robert Gosselin), Monique (Roland Poulin) et Rosaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec (Qc) G1M 3H6 , tél. : 418-529-9742.