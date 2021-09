Fusillade de Saint-Michel: Coderre était sur place

Denis Coderre est revenu sur la fusillade qui a eu lieu mercredi, dans le quartier de Saint-Michel, révélant qu'il était sur place au moment des faits.

Les événements se sont produits vers 15 h 50, à l’intersection de l’avenue Émile-Journault et de la 9e avenue, alors que plusieurs coups de feu auraient été tirés. Un homme dans la vingtaine a été atteint.

«C’était à la sortie des classes. Vous vous imaginez? Le pire aurait pu arriver», a souligné M. Coderre.

Il faisait du porte-à-porte avec Guillaume Lavoie, son candidat pour la mairie de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et se trouvait, selon ses dires, à une cinquantaine de mètres du lieu de l’incident.

Il se trouvait à ce moment à la sortie d’un commerce. «Je me traîne les pieds en parlant au monde, mais si on avait moins jasé et qu’on retournait vers notre voiture, on aurait peut-être été témoin», a-t-il révélé.

Selon ses dires, la fusillade a eu lieu à proximité d’une garderie. «Les gens ont peur, et ils se demandent s’ils doivent déménager», a-t-il ajouté.

«Ce ne sont pas des nouvelles de la nuit, quelque part, dans un quartier chaud. C’est en plein jour, à l’heure de ramasser les enfants à la garderie et de la sortie des écoles. L’insécurité est une réalité quotidienne», s’est pour sa part désolé M. Lavoie, qui ajoute que selon les citoyens sur place, il s’agissait de la troisième fusillade au même endroit en autant de semaines.

Mardi, le député libéral Frantz Benjamin a également lancé un cri du cœur après qu’une fusillade ait éclaté à quelques mètres de sa maison, en plein jour.