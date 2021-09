La Saskatchewan annonce un passeport vaccinal

La Saskatchewan a annoncé à son tour jeudi qu’elle va instaurer un passeport vaccinal pour avoir accès à certains services non essentiels.

Sous forme de code QR, cette nouvelle règlementation entrera en vigueur le 1er octobre. Le passeport vaccinal sera requis pour entrer dans les restaurants, les bars, les concerts et les rassemblements sportifs.

«Le gouvernement a été patient avec les personnes ayant choisi de ne pas se faire vacciner, mais cette patience a des limites», a déclaré le premier ministre Scott Moe, en conférence de presse.

De plus, les employés du gouvernement provincial devront soit être complètement vaccinés ou se faire dépister sur une base régulière. Ils s’ajoutent aux employés du secteur de la santé, déjà assujettis à cette mesure depuis le 26 août.

Le port du masque, levé en juillet, devient obligatoire dès vendredi dans tous les lieux publics extérieurs. Les tests rapides pour usage individuel seront disponibles aux Saskatchewanais.

En date de jeudi, la Saskatchewan avait les taux de cas par habitant les plus élevés sur une période de sept jours et les deuxièmes taux de vaccination les plus bas parmi les provinces. Au cours des trois dernières semaines, les hospitalisations liées à la COVID-19 et les admissions aux soins intensifs ont doublé, et les cas actifs ont été multipliés par deux fois et demie.

Cette décision est une volte-face à la déclaration du premier ministre datant du 26 août, où il avait dit que le passeport créerait deux classes de citoyens.

La Saskatchewan devient la dixième et dernière province à annoncer cette mesure, après le Québec, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, le Nouveau-Brunswick et l'Alberta.

