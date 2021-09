Pierre Lavoie (photo) et un comité organisateur composé de Germain Lamonde, Charles Beaudet, Jean Lavigueur, Martin Rochette, Vanessa Landry-Claverie, Charles Guimond et Pierre Bouffard vous invitent à participer au premier Défi l’Appel du lac Saint-Joseph qui se tiendra le samedi 25 septembre, dès 9 h 30, en vous inscrivant comme participant, bénévole ou commanditaire. Cette activité sportive, caritative et participative vise à promouvoir la protection de l’environnement, les saines habitudes de vie ainsi que les bonnes causes pour les citoyens des trois municipalités entourant le lac. Les participants s’élanceront ensemble afin d’entamer un ou plusieurs tours du lac avant de terminer le tout par une rencontre festive. Plusieurs parcours (vélo, course et marche de 3 km, 6 km, 10 km et 25 km) vous seront proposés. Les participants devront s’engager à récolter au minimum 100 $ pour la cause auprès de leurs supporteurs. Les profits du Défi serviront à financer en partie l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Joseph (APEL) et la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Renseignements : appelsj.org.

Bonne saison Alex

Alex Barré Boulet, le numéro 60 du Lightning de Tampa Bay de la LNH ne chôme pas en cette fin d’été et poursuit son entraînement estival en prévision du camp d’entraînement des Champions 2021 de la Coupe Stanley avec qui il a joué 15 matchs lors de la dernière saison et qui profite d’un nouveau contrat de trois ans avec eux. Alex, qui est natif de Montmagny, s’entraîne chez Énergie Cardio Saint-Romuald durant la saison morte. Alex a fièrement porté sa bague de la Coupe Stanley pour une prise de photo avant son départ pour la Floride en compagnie de Francis Latulippe, directeur chez Énergie Cardio Saint-Romuald. Bonne saison Alex.

Toujours fidèle au poste

Le sympathique André Tremblay, initiateur des premières excursions aux baleines (Tadoussac) et propriétaire depuis 45 ans de l’Auberge de jeunesse et camping de Tadoussac, dont il est le cœur et l’âme, est toujours fidèle au poste. Depuis le milieu des années 1970, des milliers de gens ont adopté l’Auberge et le village enchanteur de Tadoussac comme résidence temporaire. Complètement reconstruite en 1994 pour son 20e anniversaire, la maison, moderne et spacieuse, offre l’hébergement à des personnes de tous âges, milieux et nationalités. André est aussi connu pour l’incontournable Festival de musique de Tadoussac qui se tient chaque année fin juin. Sur la photo, André Tremblay, avec sa longue barbe blanche, est en compagnie des guides de rafting H2O de Desbiens : Eric, Melanie et Curtis, de passage récemment à l’Auberge. https://www.ajtadou.com.

En souvenir

Le 16 septembre 1971. Le célèbre couturier de Québec John (Albert) Kelly qui tenait un salon dans la côte Sainte-Marie, à l’angle de la rue Richelieu, dans lequel on retrouvait, en plus de son atelier de confection, une école où il donnait des cours de haute couture et de charme, est assassiné dans sa maison située sur la rue de Bernières, à Québec. Le vol aurait été le mobile du meurtre. Il avait 33 ans.

Anniversaires

Fred Colgan (photo), entraîneur golf à l’Académie de golf Fred Colgan (Académie St-Louis) et professionnel CPGA. 50 ans...Katie Melua, chanteuse britannique d’origine géorgienne, 37 ans...Marc Anthony, chanteur américain de descendance portoricaine, 53 ans...Richard Marx, auteur-compositeur-interprète et producteur de musique américain, 58 ans...Tim Raines, avec les Expos de 1979 à 1990, 62 ans...David Copperfield, magicien, illusionniste, 65 ans...Mickey Rourke, acteur, scénariste et boxeur américain, 69 ans...Marc Legault, acteur québécois, 85 ans.

Disparus

Le 16 septembre 2016 : Jean Saint-Germain (photo), 79 ans, le «patenteux» de Drummondville (inventeur du fameux biberon que la compagnie Playtex lui acheta) et de l’Aérodium... 2019 : Vic Vogel, 84 ans, pianiste, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur, tromboniste et monstre sacré de la musique jazz canadienne... 2015 : Guy Béart, 85 ans, auteur-compositeur-interprète français... 2012 : Roman Kroitor, 85 ans, cinéaste montréalais et pilier de l’Office national du film (ONF) ... 2011 : Roger Bélanger, 45 ans, joueur de hockey de la LNH (Pittsburgh, 1984-1985) ... 2009 : Mary Travers, 72 ans, chanteuse, membre du trio Peter, Paul and Mary... 2007 : Pol Martin, 78 ans, chef cuisinier d'origine française... 2001 : Jeanne-d'Arc Charlebois, 78 ans, chanteuse québécoise... 2000 : Jean-V. Dufresne, 70 ans, journaliste québécois.