Le musée Grévin Montréal ferme ses portes

Le musée Grévin Montréal vient d’annoncer sa fermeture à compter d’aujourd’hui même, le 16 septembre 2021. La fermeture est due à la pandémie.

« Sincères remerciements à nos employés pour leur dévouement et leur belle énergie, merci à nos visiteurs et à nos partenaires qui nous ont soutenus tout au long de ces années, a écrit l’équipe de Grévin Montréal par communiqué.

Un merci tout spécial aux membres de l’Académie qui ont aidé à bâtir ce musée en choisissant les personnalités d’ici qui ont marqué notre histoire.

Et enfin, merci aux personnalités et artistes qui ont façonné et qui façonnent toujours notre univers. Ils ont été nos muses et demeurent une inspiration. »

Plus de détails à venir.