Légère baisse des exportations québécoises en juillet

Les exportations internationales de marchandises du Québec ont baissé de 0,1 % en juillet dernier comparativement au mois précédent.

Selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), les principaux produits ayant contribué à la baisse sont le matériel de transport (-74 %), les formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et de leurs alliages (-55,9 %) ainsi que l’équipement pour le commerce et les industries de services (-32,1 %).

À l’inverse, les produits d’exportation qui ont connu des hausses sont les carburants diesel et biodiesel (+246,8 %), les déchets et rebuts de fer et d'acier (+133,7 %) et d'aéronefs (+13,2 %) ainsi que l'or, l'argent et les métaux du groupe du platine sous forme brute et leurs alliages (+136,9 %).

Pour les sept premiers mois de 2021, les exportations sont en hausse de 3,1 % par rapport aux mêmes mois de 2020.

Légère hausse des importations

Les importations internationales de marchandises du Québec ont augmenté de 0,1 % en juillet dernier par rapport au mois précédent.

Les produits qui ont contribué à cette hausse sont l'or, l'argent et les métaux (+100,4 %), les camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (+15,3 %), l'essence à moteur (+35,3 %) ainsi que les produits pharmaceutiques et médicinaux (+17,5 %).

En revanche, les importations en baisse sont les aéronefs (-94,1 %), les lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie (-56,9 %) ainsi que certains produits semi-ouvrés de métaux et d'alliages de métaux non ferreux (-34,7 %).

Pour les sept premiers mois de 2021, les importations internationales de marchandises du Québec affichent une hausse de 14,8 % par rapport aux mêmes mois de 2020.

Au Canada

Selon Statistique Canada, les exportations canadiennes de marchandises ont baissé de 4,6 % en juillet par rapport à juin 2021, alors que les importations ont enregistré une hausse de 2,2 %.