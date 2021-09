Les bonheurs d’une solitude bien vécue

J’ai adoré la lettre signée « Un vieux heureux avec lui-même ». Sa situation ressemble à la mienne. J’ai 82 ans et une famille qui n’arrête pas de s’étendre puisque je suis devenue arrière-grand-mère. À chaque nouvelle naissance je me force à sourire en pensant tout bas « Pas encore un autre ! »

Mais rassurez-vous, j’essaie d’être polie avec tout le monde. Car comme vous le dites à ce monsieur, un vocabulaire disgracieux n’est jamais de mise, même si nos enfants eux, ne se gênent paspour dire ce qu’ils pensent de nos comportements, et dans mon cas, pour me traiter d’antisociale.

Antisociale je l’ai toujours été parce que j’ai toujours été maladivement timide. Dans mon enfance, il n’y avait pas d’aide psychologique pour les gens comme moi. J’ai quand même fait ma vie et je m’accepte comme je suis, malgré les tonnes de sessions de formation et les cours pour me guérir qui n’ont jamais rien donné.

Comme ce « vieux monsieur heureux », j’aime être seule. Je lis beaucoup, j’étudie la philosophie, mon domaine préféré, la science, la politique internationale et bien d’autres choses. Et quand je considère en avoir fini avec un sujet, je donne à quelqu’un le livre ou la revue qui m’a inspiré ma réflexion.

L’écriture me passionne même si mes doigts sont moins souples qu’avant et que je fais plein de fautes. En fait, j’ai utilisé les pierres mises sur ma route pour construire des ponts et non des murs, car j’ai toujours considéré que m’enfermer dans des murs n’allait pas m’aider à améliorer ma sociabilité.

J’avoue humblement Louise que petit à petit je me suis réconciliée avec les jeunes qui sont si intelligents et instruits de nos jours. Même si je n’ai pas beaucoup d’opportunités de parler dans les réunions de famille, je me suis réconciliée avec elles.

Au cours de la pandémie, je me suis surprise à tourner en rond dans mon appartement et à avoir envie d’aller marcher au Centre d’Achat. Masquée comme une voleuse de banque et avec toutes les boutiques fermées, ça me faisait quand même du bien. Lors d’une de ces promenades ma fille m’a dit « Mais tu parles à personne ! » J’ai répondu du tac at tac « Mais je connais personne de ces gens-là, j’ai pas d’affaire à leur parler ! »

Pour revenir à la lettre du « vieux monsieur », j’avoue qu’elle m’a fait du bien. Comme lui j’appréhende de recommencer à voir le monde vu que tant de personnes ne disent que des niaiseries.

Janine

J’ai adoré votre façon de clamer votre vérité, et je formule le souhait que vos proches vous laissent un peu plus de place dans la conversation à l’avenir.