Les mises en chantier diminuent au pays

Les mises en chantier ont diminué en août, atteignant une tendance sur six mois de 283 971 mises en chantier à l’échelle canadienne.

Le mois précédent, la tendance des mises en chantier sur une demi-année se chiffrait plutôt à 286 076, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations.

Au Québec, 3108 mises en chantier ont eu lieu en août dernier, comparativement à 3656 durant le même mois de 2020. Il s’agit d’une baisse de 15 %.

À Montréal, 2137 mises en chantier sont survenues en août par rapport à 2154 un an plus tôt (-1 %) et à Québec on a recensé 170 mises en chantier comparativement à 781 l’an dernier (-78 %).

Selon la SCHL, seul le marché de Toronto a connu une hausse du nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier le mois dernier grâce aux logements collectifs. Montréal et Vancouver ont affiché des reculs.

«La tendance des mises en chantier d'habitations sur six mois a diminué, de juillet à août, et le nombre total de mises en chantier a continué de baisser par rapport aux sommets atteints plus tôt cette année», a indiqué l’économiste en chef à la SCHL, Bob Dugan.

«En août, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs a diminué dans les centres urbains du Canada, ce qui s'est soldé par une baisse globale du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier pour le mois, a ajouté M. Dugan. Cependant, selon la tendance et le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier, le niveau d'activité demeure élevé par rapport aux normes historiques.»