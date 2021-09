Mairie de Québec: Marie-Josée Savard sort les crocs

Marie-Josée Savard a mis son chapeau de chef, jeudi, et a dirigé ses premières attaques sur Bruno Marchand, qu’elle a accusé de pelleter des nuages, et sur Jean-François Gosselin, qu’elle considère comme l’homme d’un seul dossier.

La candidate à la mairie a lancé sa campagne à quelques heures du début officiel de la période électorale à Québec. Elle a présenté une équipe complète de 21 candidats.

Elle se considère libérée de la retenue qu’elle s’imposait jusqu’alors comme vice-présidente du comité exécutif. Un «équilibre» qu’elle a tenté de maintenir depuis l’annonce de sa candidature, en mai.

«Attachez vos tuques»

«Je l’ai fait pour qu’on ne m’accuse pas de profiter de mon poste pour avoir une longueur d’avance sur les autres. Mais aujourd’hui, je me sens tout à fait dédouanée pour endosser mon rôle de candidate à la mairie, et ce à 100%. Alors attachez vos tuques avec de la broche, j’arrive!» a-t-elle lancé devant ses partisans.

Elle n’a pas hésité à décocher ses premières flèches sur-le-champ. «Contrairement à certains de mes adversaires, je connais bien mes dossiers, je sais exactement de quoi je parle. Je ne suis pas la candidate d’un seul dossier, je ne pellette pas des nuages, je connais ma ville et je l’aime.»

Appelée à préciser sa pensée, elle a identifié Jean-François Gosselin, chef de l’opposition et tête dirigeante de Québec 21 comme l’homme d’un seul dossier, la mobilité. «Ça fait quatre ans qu’on l’entend, M. Gosselin. On ne peut pas être surpris. Mais il nous surprend quand même parce que du jour au lendemain, le patrimoine pourrait l’intéresser et également la canopée.»

Quant à Bruno Marchand, de Québec forte et fière, elle lui reproche de proposer des projets qui existent déjà, comme le parc à la place de l’ancienne centrale de police ou la plateforme intégrée en transport. «C’est dommage un peu de ne pas connaître sa ville.» Selon elle, il pellette des nuages quand il veut s’immiscer dans un champ de compétence provinciale comme la création de places en garderie. «On fait accroire aux citoyens que la Municipalité peut faire une différence dans l’implantation de garderies quand c’est vraiment pas le cas.»

Labeaume absent

Le rassemblement s’est tenu en l’absence du maire Régis Labeaume, qui a plébiscité Marie-Josée Savard pour le remplacer à la tête de son parti. La candidate n’a pas manqué de le remercier. «On se parle assez souvent pour que je lui dise.»

