Marie France Trudel candidate pour QFF: Marie-Josée Savard dit avoir remercié l'ancienne DG du parti

Marie France Trudel a été remerciée par Équipe Labeaume avant de se présenter pour le parti concurrent, a révélé Marie-Josée Savard.

«Moi je n'ai pas à commenter le choix de M. Marchand, d'avoir pris Mme Trudel. Ce que je peux dire, c'est que, oui, Mme Trudel était directrice générale de l'Équipe Labeaume jusqu'en avril et on l'a remerciée.»

La chef d'Équipe Marie-Josée Savard est officiellement entrée en campagne jeudi et a présenté son équipe complète. C'était quelques heures après qu'on eut appris que Marie France Trudel, ancienne conseillère d'Équipe Labeaume et directrice générale du parti, avait choisi de se présenter pour Québec forte et fière, avec Bruno Marchand.

Mme Trudel avait soutenu qu'elle avait quitté le parti de son plein gré ce printemps. Marie-Josée Savard a affirmé le contraire.

Équipe Labeaume est devenu Équipe Marie-Josée Savard en mai.

La raison du congédiement n'a pas été dévoilée. Mme Savard a indiqué qu'elle n'avait «jamais proposé» à Mme Trudel une nomination comme candidate dans son ancien district, Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

Questionnée sur la chaude lutte que Marie France Trudel avait livrée dans ce district en 2017 avant de perdre par quelques dizaines de voix, Mme Savard n'a pas manifesté d'inquiétude pour son propre candidat, Luc Ferland. «Elle n'a pas gagné en 2017.»

