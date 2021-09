MLB: un arbitre expulse des préposés au terrain

Le match de mercredi opposant les Yankees de New York aux Orioles à Baltimore a donné lieu à une scène étrange quand tous les préposés au terrain ont été chassés de la rencontre par l’arbitre Tim Timmons.

Au début de la neuvième manche, au moment où l’équipe locale menait 3 à 2, l’officiel travaillant au troisième coussin n’a visiblement pas apprécié l’arrivée de nombreux responsables dans le territoire des fausses balles, là où se trouve la toile enroulée servant à protéger la surface de jeu en cas d’averses. D’ailleurs, la pluie avait commencé à tomber légèrement et les employés étaient prêts à la placer sur le terrain si jamais le tout s’intensifiait.

Or, Timmons a demandé à ceux-ci de quitter les lieux promptement et de ne pas revenir. Ainsi, ils ont tous couru vers une porte située à proximité de la clôture du champ droit. La pluie est devenue plus forte par la suite, ce qui n’a pas empêché les deux équipes de compléter le match.

Les Yankees ont inscrit deux points grâce à un simple de Brett Gardner pour combler le retard et l’emporter 4 à 3.

