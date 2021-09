Montréal dans un film américain

Le centre-ville de Montréal a servi de décor pour le tournage du film américain Voyeurs, un thriller érotique mettant en vedette l’actrice Sydney Sweeney, qui a été lancé la semaine dernière sur la plateforme Amazon Prime Video.

Non seulement ce nouveau long métrage du réalisateur américain Michael Mohan (Save the Date) a été entièrement tourné à Montréal, à l’automne 2019, mais son intrigue est aussi campée dans la métropole québécoise. Voyeurs s’ouvre d’ailleurs sur une prise de vue du centre-ville de Montréal, avec la Biosphère en avant-plan. On reconnaît aussi très clairement des immeubles et des rues montréalais dans plusieurs scènes du film.

Dans une entrevue accordée au Journal par courriel, Michael Mohan a indiqué que Montréal avait été choisie pour accueillir le tournage de Voyeurs pour des raisons budgétaires, mais que l’histoire du film devait initialement se dérouler à Los Angeles.

« En faisant de la recherche sur la ville, j’ai été choqué de découvrir que plusieurs films avaient été tournés à Montréal, mais que très peu d’entre eux se déroulaient vraiment à Montréal », a expliqué le cinéaste.

« Plutôt que de tenter de cacher cette belle spécifi-cité culturelle, j’ai décidé de l’embrasser en capturant la nature diversifiée de la ville. Cela nous a permis de donner une texture unique et authentique à cette histoire. Les gens de Montréal qui ont travaillé sur le film ont beaucoup apporté au projet et j’espère qu’ils sentent qu’on a rendu hommage à leur ville du mieux qu’on le pouvait. »

Un genre disparu

Voyeurs raconte l’histoire d’un jeune couple (Justice Smith et Sydney Sweeney) qui vient d’emménager dans un beau grand loft du centre-ville de Montréal. Les deux amoureux s’apercevront rapidement que le couple qui occupe l’appartement d’en face (Ben Hardy et Natasha Liu Bordizzo) a une vie sexuelle plutôt mouvementée. Par curiosité, ils se mettront à espionner leurs voisins, puis les séances de voyeurisme se transformeront peu à peu en obsession.

Avec Voyeurs, Michael Mohan a voulu renouer avec un genre pratiquement disparu depuis une vingtaine d’années à Hollywood : le thriller érotique.

« À ma connaissance, le plus récent thriller érotique à avoir pris l’affiche avant Voyeurs était Infidèle, en 2002, qui avait amassé 120 M$ au box-office et qui a avait été nommé aux Oscars », observe le réalisateur.

« Je n’arrive donc pas à comprendre pourquoi ç’a pris 20 ans avant qu’un autre film du genre soit tourné. Ce que j’aime dans les thrillers érotiques, c’est qu’ils regroupent plusieurs de nos plaisirs coupables, qu’ils sont très agréables à regarder et que quand ils sont bien faits, ils permettent d’explorer la complexité de certains thèmes comme les relations amoureuses. C’est ce que je souhaitais faire avec Voyeurs. »