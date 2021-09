Par le biais de Jason Kenney, Trudeau attaque O’Toole

À la suite du fiasco dans la gestion de la pandémie de COVID-19 en Alberta, Justin Trudeau a multiplié les liens entre le leadership d’Erin O’Toole et celui des conservateurs de Jason Kenney, alors que Jagmeet Singh a accusé M. Trudeau d’avoir aggravé la situation en déclenchant une élection «pour des raisons égoïstes».

Catastrophé, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a annoncé mercredi soir l’imposition d’un passeport vaccinal et déclaré l’urgence sanitaire, alors que les urgences de la province atteignent la limite de leur capacité après deux mois sans l’imposition d’aucune mesure sanitaire.

Pour les libéraux et les néodémocrates, il s’agit d’une preuve de l’échec des conservateurs canadiens à gérer une pandémie.

«Comme le premier ministre Kenney l’a avoué hier soir, son approche était erronée. Et le leadership, ça compte pour quelque chose dans cette pandémie. Le fait que M. O’Toole continuait d’applaudir le style de leadership et l’approche de M. Kenney même il y a quelques jours, souligne à quel point ce n’est pas le bon leader pour en finir avec la pandémie», a déclaré Justin Trudeau, en point de presse à Montréal jeudi matin.

«Si l’Alberta avait fait les choses plus tôt [...], quand toutes les provinces l’ont fait, ils n’en seraient pas là aujourd’hui. Mais ce n’est pas mon travail de les juger», a-t-il dit.

Le chef libéral s’en est pris à ce qu’il a appelé «l’aile antivax» du Parti conservateur. Le chef Erin O’Toole n’a pas imposé la vaccination à ses candidats, même si la très grande majorité de ceux-ci ont reçu le vaccin.

Jagmeet Singh n’a pas mâché ses mots pour critiquer le premier ministre Kenney, mais a réservé une grande part du blâme au premier ministre canadien.

«Ça aurait pu se passer autrement. [...] Il n’y a aucun doute que M. Kenney est à blâmer, et que son leadership a été horrible», a-t-il déclaré, avant de rediriger ses attaques contre Justin Trudeau, sa principale cible, «qui a contribué au problème en déclenchant des élections» et en ne mettant pas en place de congé payé rapidement.

Le chef du NPD a indiqué qu’il ferait tout en son pouvoir pour stopper la crise sanitaire dans la province, comme envoyer l’armée en renfort, par exemple.

«Si on était au Parlement à Ottawa, on aurait pu travailler, on aurait pu livrer plus d’aide, on aurait pu passer des projets de loi pour aider des gens, a-t-il dit. Les gens paient le prix pour cette décision [de lancer une élection].»