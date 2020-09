Pourquoi faire son entretien chez le concessionnaire est une formule gagnante?

Les membres de votre famille, vos amis et vos collègues ont probablement tous leur opinion sur le sujet : qui, du garagiste ou du concessionnaire, est le mieux outillé pour réparer et pour entretenir votre véhicule ?

La réponse courte : le concessionnaire s’y connaît mieux que quiconque et offre plusieurs avantages intéressants.

Or, pour avoir quelques arguments de plus à donner à votre entourage, voici cinq bénéfices importants que vous pourrez constater après une visite chez un expert comme les Concessionnaires Toyota du Québec!

Vous suivez le programme d’entretien à la lettre

Les concessionnaires automobiles suivent un programme d’entretien établi par des ingénieurs spécialisés. Ce plan vise à maximiser la durée de vie de votre voiture et des pièces qui la composent. Bien sûr, les experts pourraient appliquer certaines mesures d’entretien préventif afin de vous éviter des réparations coûteuses dans le futur, et celles-ci sont clairement indiquées dans le manuel du propriétaire.

Au lieu d’attendre le bris d’une pièce, par exemple, un mécanicien attitré au concessionnaire pourrait vous suggérer de la remplacer lorsqu’il constate que sa durée de vie viable touche à sa fin. Il est recommandé de prendre rendez-vous tous les 8000 km, c’est la meilleure manière de vous assurer la durabilité et la fiabilité de votre véhicule!

Vous bénéficiez de la garantie

Chez un concessionnaire de confiance comme les Concessionnaires Toyota du Québec, tout travail, qu’il s’agisse de pièces d'origine ou de main-d’œuvre, est garanti durant deux ans. Ainsi, en passant chez le commerçant plutôt que chez le garagiste du quartier, vous n’avez pas besoin de débattre ou de marchander avec le mécanicien : les réparations seront faites sans frais!

Vous faites affaire avec des experts

Les experts en automobile de votre concessionnaire attitré connaissent mieux les rouages de votre véhicule que n’importe quel autre garagiste. Ainsi, ils sont en mesure de bien faire les choses du premier coup. Aucune surprise, pièce manquante ou retour au garage en vue — ce qui, on le sait, peut être très coûteux.

De plus, les mécaniciens de votre concessionnaire suivent régulièrement des formations de perfectionnement afin de connaître de fond en comble les véhicules sur lesquels ils travaillent. Ce faisant, ils sont en mesure d’effectuer des réparations et de l’entretien plus rapidement qu’un indépendant.

Leurs mesures sanitaires sont irréprochables

Un concessionnaire établi depuis longtemps dans le milieu comme les Concessionnaires Toyota du Québec est une entreprise rigoureuse, organisée et fiable. Dans chacune des bannières de la marque, les consignes sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec et la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec sont respectées à la lettre, du port du masque à la désinfection des stations.

Vous sauvez du temps

Tous ces avantages cumulent en un point fort important : visiter le concessionnaire, c’est aussi gagner du temps ! Comme le travail est bien fait, garanti et réalisé par des experts de votre automobile, les risques de retourner voir le mécanicien pour un problème récurrent sont presque nuls, ce qui vous permet d’économiser temps et argent, deux facteurs précieux.

Une fois entretenu convenablement, votre véhicule pourra durer des années. Faites affaire avec un membre des Concessionnaire Toyota du Québec pour vous assurer d’un service fiable et de qualité en prenant rendez-vous rapidement !