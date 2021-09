Question controversée: le Groupe de diffusion des débats reste muet et ne compte pas s'excuser

Le Groupe de diffusion des débats semble ne pas vouloir donner suite aux demandes d’excuses des chefs fédéraux et de l’Assemblée nationale au sujet de la question posée à Yves-François Blanchet en ouverture du débat en anglais.

Appelé à donner suite à ces demandes jeudi matin, le porte-parole du Groupe de diffusion, Leon Mar, a référé à la déclaration émise au lendemain du débat en anglais, le 10 septembre dernier.

On pouvait y lire que «la question n'affirmait pas que les Québécois sont racistes», car elle portait «explicitement» sur la loi 21 et le projet de loi 96, «qui ont fait l'objet d'une large couverture et d'importantes conversations depuis qu'elles ont été déposées à l'Assemblée nationale du Québec».

Par ailleurs, M. Mar a refusé jeudi de commenter la plainte formulée auprès du Conseil de presse du Québec (CPQ) par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), qui s’inquiétait du choix de la modératrice, présidente de maison de sondage et non-journaliste.

Le porte-parole du consortium a aussi affirmé qu’il n’accorderait pas d’entrevue à ce sujet.

Dans sa lettre au CPQ, la FPJQ a aussi remis en question la «neutralité» de la question posée à Yves-François Blanchet, «à savoir si elle respecte les règles de déontologie journalistique (qualité de l’information, présentation de l’information, respect des personnes et des groupes)».

À Halifax mercredi, le chef libéral Justin Trudeau a déclaré que la prémisse de la question était «inacceptable» et «insultante», et dit croire qu’il serait «important que le consortium s’explique et s’excuse».

La veille, c’était au tour des élus de l’Assemblée nationale d’adopter une motion du Parti québécois réclamant des excuses au consortium médiatique, qui a développé le format du débat ainsi que les questions.

La décision du CPQ pourrait prendre des mois avant d’être rendue.

Le volet anglophone du Groupe de diffusion des débats comprend APTN News, CBC News, CTV News et Global News.

