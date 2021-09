Raptors: Siakam est prêt à devenir «l’homme de la situation»

La vedette des Raptors de Toronto Pascal Siakam entamera sa sixième saison dans la NBA et l’athlète de 27 ans s’est finalement dit prêt à devenir l’homme de confiance de l’organisation.

Même s’il vient d’écouler la première année d’un contrat de quatre saisons signé en octobre 2019, d’une valeur légèrement supérieure à 136 millions $, Siakam n’a pas répondu aux attentes placées en lui la saison dernière.

En 2020-2021, le Camerounais a complété 45,5 % de ses tirs, son deuxième plus bas pourcentage en carrière pour une saison. Sa moyenne de points par match a aussi descendu de 1,5, comparativement avec la campagne précédente.

La saison de Siakam a non seulement été difficile au niveau des statistiques, mais elle l’a été d’autant plus sur le plan personnel, puisqu’il a contracté la COVID-19, lorsque le virus a affecté plusieurs des joueurs de l’organisation. C’est toutefois la présence de Kyle Lowry, à son avis, qui l’a empêché d’atteindre son plein potentiel.

«Pour moi, Kyle a toujours été le plus grand Raptor de l’histoire, a révélé Siakam au "New York Times", jeudi. Il a toujours été "l’homme de la situation". J’avais le contrat, mais je n’ai jamais senti que j’étais "l’homme de la situation", pour être bien franc.»

«Quand j’ai commencé à assumer ce rôle, j’ai senti qu’il y avait un manque de communication [avec l’organisation]. C’est tout ce que je ressentais. C’était comme si on me disait: "Nous t’avons donné le contrat maximum, mais es-tu vraiment "l’homme de la situation"? C’est quelque chose avec lequel j’ai eu beaucoup de misère.»

Siakam avait même été suspendu le temps d’un match par son équipe à la suite d’une altercation impliquant l’entraîneur-chef Nick Nurse et lui-même, au terme d’une défaite. Siakam a toutefois assuré que la situation était rétablie entre lui, Nurse et le président Masai Ujiri. L’ailier s’est même donné de gros objectifs à réaliser dans le futur et croit pouvoir les atteindre avec le départ de Lowry, maintenant avec le Heat de Miami.

«À mes yeux, je me suis toujours amélioré, a ajouté Siakam. Je sens que je peux même atteindre un autre niveau. Je me vois vraiment comme un joueur étoile. J’aimerais gagner le titre de joueur le plus utile du circuit. Mais je crois que je dois encore accomplir certaines choses pour atteindre le prochain niveau.»