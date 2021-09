Trafic de stupéfiants: deux suspects arrêtés à Lévis pour la vente de jujubes au cannabis

La police de Lévis a procédé à l’arrestation de deux hommes dans une affaire de vente de cannabis illicite et de trafic de stupéfiants sur son territoire, mardi dernier.

Une opération de l’unité Accès Cannabis du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) a permis de mettre la main au collet des deux individus.

L’enquête, qui a été lancée au mois de juillet, ciblait les deux hommes pour vente de cannabis illicite et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

D’après le SPVL, c’est notamment sous forme de jujubes que le cannabis des suspects était vendu.

Le corps de police a donc procédé à deux perquisitions sur son territoire au courant des dernières semaines.

Un total de 855 g de cannabis, 15,6 g de «shatter», 630 médicaments d’ordonnances et 850$ en argent ont alors été découverts et saisis.

La police a aussi mis la main sur une presse hydraulique et une presse chauffante, divers produits liés à la fabrication de jujubes au THC et six vélos de montagne avec numéro de série altéré.

Des accusations seront éventuellement portées contre les deux suspects, à la conclusion de l’enquête.

