Ville de Québec: un pont de Québec interdit aux voitures, préconise Transition Québec

Annonçant une équipe complète de 22 candidats au scrutin municipal du 7 novembre, Jackie Smith, cheffe de Transition Québec, a préconisé que le pont de Québec soit interdit aux automobiles et exclusivement réservé au transport en commun.

C’est ce que la candidate à la mairie a affirmé jeudi en début d’après-midi, en s’affichant avec une partie de ses candidats aux postes de conseillers municipaux.

«Si on veut dédier un des ponts au transport en commun, on serait ravis. On peut se servir du pont de Québec, qui est déjà mal desservi [par le transport en commun] et où il y a déjà des rails», a-t-elle avancé.

Une telle solution ne ferait-elle pas augmenter le problème de la congestion routière dans le secteur déjà fort achalandé des ponts? «Si c’est entièrement réservé au transport en commun, il y aura un avantage clair pour les déplacements sur le pont, a-t-elle assuré. Ça va créer un certain goût pour le prendre, surtout s’il est moins cher et bien connecté au réseau de transport en commun du côté de Québec.»

Équipe paritaire

Mme Smith a par ailleurs dit qu’elle serait opposée à un tunnel Québec-Lévis, même s’il était entièrement réservé au transport en commun. «Creuser un tunnel sous le fleuve, ça va coûter moins de 10 G$? J’en doute», a-t-elle laissé tomber.

Interrogée sur ses objectifs électoraux, elle a dit vouloir réaliser «un bon score» et avoir «plusieurs représentants élus». Elle a notamment dit miser sur le nombre important d’électeurs indécis.

Transition Québec présente une équipe paritaire. Sur les 22 candidats, il y a 11 hommes et 11 femmes.

