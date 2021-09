MERCIER CASAULT, Juliette



À l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, au matin du 21 mai 2020, est décédée paisiblement dans son sommeil madame Juliette Mercier, épouse de feu monsieur Jean-Noël Casault. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace et depuis quelques années à Repentigny. Née le 6 mai 1927, elle était la fille de feu dame Marie-Anna Gagné et de feu monsieur Adélard Mercier; la mère de feu Denis (Lise Fournier), Odette (Réjean Beauchamp), Hélène (Louis), François (Krista Schneider) et Jean-Marc Casault. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Jean-François, Joannie et Myriam; Frédéric, Denis-Guillaume ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants. De la famille Mercier, elle était la sœur de : feu Hervé (feu Rose-Aimée Emond), feu Thérèse (feu Arthur Fournier), feu Marcellin (feu Berthe Fournier), Wellie (Josette Robin), Rolande (Claude Gagné) et Clément (Paulette Richard). De la famille Casault, elle était la belle-sœur de : feu Marcel (feu Marie-Berthe Nicole), feu Ghislaine (feu Maurice Têtu), feu Gilberte (feu Lucien Falardeau), feu Wilfrid (feu Rita Ouellet) et Yvon (feu Huguette Fournier). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents, amis et proches de la famille. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur ainsi qu'à ceux de la Résidence Le Château La Belle Époque (Le Jardin) pour la qualité de leurs soins, leur soutien et leurs attentions.. L'inhumation a eu lieu précédemment au cimetière paroissial. Les membres de sa famille remercient chaleureusement tous ceux et celles qui ont su par leur délicate attention leur apporter réconfort et soutien au cours de la dernière année. À vous tous, merci du fond du cœur et soyez assurés de notre profonde reconnaissance.