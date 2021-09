À quoi ressemble la vie dans l’espace pour les touristes de SpaceX?

WASHINGTON | La première mission de tourisme spatial de SpaceX a décollé mercredi soir depuis la Floride, et les quatre passagers à bord -- un milliardaire et trois autres Américains -- ont déjà assisté à plus de 25 couchers et levers de soleil.

L’entreprise d’Elon Musk n’a pour le moment livré que très peu de détails sur leur aventure depuis qu’ils ont atteint l’orbite visée -- plus loin que la Station spatiale internationale.

Le point sur ce que l’on sait de leur vie à bord.

9 mètres cubes

Les passagers se trouvent à bord du vaisseau de SpaceX appelé Dragon. Il mesure 8 mètres de haut sur 4 mètres de diamètre, mais est composé d’un «coffre» où l’équipage ne peut pas se rendre, et d’une capsule qui constitue leur lieu de vie.

Cette capsule ne fait que 9 mètres cubes.Lors d’une conférence de presse la veille du lancement, l’un des passagers, Chris Sembroski, avait comparé l’expérience à un voyage entre amis en caravane -- un véhicule qu’il n’est toutefois ici pas possible de garer pour s’aérer si besoin.

Toilettes «au plafond», mais avec vue

La technologie précise des toilettes installées à bord est gardée secrète par SpaceX. Mais on sait où elles se trouvent dans la capsule: «les toilettes sont au plafond», a raconté la passagère Hayley Arceneaux dans le documentaire sur la mission diffusé par Netflix.

À quoi ressemblent-elles? «Littéralement un panneau que l’on retire et une sorte d’entonnoir», riait-elle, tout en précisant: «il n’y a pas de haut et de bas dans l’espace».

Elles se situent tout près du nouveau dôme d’observation, installé sur Dragon pour la première fois pour cette mission, et qui offre une vue à 360° sur le cosmos.

«Quand les gens devront aller aux toilettes, ils auront une sacrée vue», s’était réjoui le commandant de la mission, le milliardaire Jared Isaacman dans une interview pour Business Insider.

L’intimité est assurée à l’aide d’un simple rideau. - Passagers «heureux» -Les passagers sont «en bonne santé» et «heureux», a tweeté SpaceX jeudi. Elon Musk a de son côté indiqué leur avoir parlé et que «tout (allait) bien».

Sur quatre photos publiées sur les réseaux sociaux, on peut les voir souriants, en T-shirts noirs SpaceX, les cheveux de Hayley Arceneaux flottant en apesanteur.

On peut également les voir regarder à travers le dôme d’observation -- la plus grande fenêtre d’un seul tenant jamais envoyée dans l’espace.

Expériences scientifiques

L’équipage a «effectué une première série de recherches scientifiques», a tweeté SpaceX jeudi. L’un des buts de la mission est de collecter des données permettant de mieux comprendre l’effet de l’environnement spatial sur de complets novices.

Leurs données biologiques (rythme cardiaque, sommeil, saturation en oxygène dans le sang...), mais aussi l’effet des radiations spatiales, doivent être analysés grâce à des prélèvements.

Leurs capacités cognitives doivent également être testées à bord et à leur retour. - Détente -Mais les passagers l’assument, ils sont aussi là pour profiter. Et ils ont pris «plusieurs repas», a dit SpaceX jeudi, sans préciser si la pizza qui devait être au menu avait effectivement été consommée.

Des moments en musique sont aussi prévus: chaque passager a concocté sa propre liste de lecture de dix chansons, et Chris Sembroski est censé jouer du ukulélé.

Cet instrument, parmi d’autres objets, doit ensuite être mis aux enchères à leur retour, au bénéfice de l’hôpital pédiatrique de St Jude (Memphis, Tennessee), où travaille Hayley Arceneaux après y avoir été soignée enfant pour un cancer.

Le but de la mission est de lever 200 millions de dollars en tout -- dont 100 millions donnés par Jared Isaacman.