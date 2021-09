Accessoires: tartes d'automne

Alors que les pommes, les prunes, les poires, les tomates et les citrouilles colorent les vergers et les jardins, il est temps de garnir généreusement vos assiettes à tarte.

En céramique

Photo courtoisie

Staub propose ce plat à tarte en céramique de 24 cm, qui se transporte facilement du four à la table à l’aide de ses deux poignées. Utilisez-le aussi pour concocter des quiches et même des gâteaux qui seront divinement présentés.

► boutique1101.com > 34,95 $

Rectangulaire

Photo courtoisie

Qui a dit que les tartes devaient absolument être rondes ? Ce moule à tarte de forme rectangulaire (34 X 9,5 cm) signé Anna Olson Kitchen comprend une partie inférieure amovible facilitant le démoulage. Vos tartes et flans seront épatants dans ce moule en acier au carbone antiadhésif.

► labaie.com > 24,99 $

Personnalisées

Photo courtoisie

Préparez six mini tartelettes en utilisant ces six moules en silicone de Wilton faciles à démouler, qui peuvent passer du four à l’assiette. N’hésitez pas à personnaliser chacune des tartelettes selon le péché mignon de chacun de vos invités.

► amazon.ca > 24,68 $

Artistique

Photo courtoisie

Cet ensemble Liberty de Silikomart est composé d’un moule en silicone (18 X 18 cm) pour créer une garniture originale et d’un carré microperforé (20 X 20 cm) pour obtenir une croûte parfaite. Tarte au citron meringuée, tarte au chocolat et crème fouettée... Les saveurs et surtout la magnifique mosaïque voleront la vedette

► laguildeculinaire.com > 52,95 $