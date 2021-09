Agrandissement de la Distillerie du Fjord

Des travaux d’agrandissement à Distillerie du Fjord vont presque doubler la superficie du bâtiment situé sur le chemin de Price, à Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

• À lire aussi: Des spiritueux d’ici pour vos cocktails d’été

L’agrandissement permettra de réorganiser l'ensemble de la chaîne de production.

«On ne peut pas distiller et embouteiller en même dans temps pour des raisons techniques. Le projet d'agrandissement va donc nous permettre de déplacer la ligne d'embouteillage dans notre entrepôt actuel. Seulement avec ce changement, on vient de gagner une journée de production dans la semaine», a expliqué Jean-Philippe Bouchard, copropriétaire de l'entreprise.

Capture d'écran TVA Nouvelles

La Distillerie du Fjord produit actuellement 150 000 bouteilles par année. L'objectif est maintenant d'atteindre une production de 250 000 bouteilles. L'entreprise familiale s'assure ainsi d'une place de choix sur le marché des spiritueux québécois en pleine effervescence.

La visibilité du produit phare de la distillerie, le gin «KM12», a explosé après qu'il ait été sélectionné pour une édition spéciale soulignant le centième anniversaire de la SAQ.

«On a été retenu parmi de nombreuses candidatures. Les autres produits, ce sont de gros producteurs, de marques très populaires et puis il y a nous! Avant, on était dans environ 225 magasins. On a atteint presque 400 succursales avec ce contrat», a souligné M. Bouchard.

Les propriétaires sont loin d'avoir étanché leur soif de défis. Ils ont récemment lancé un nouveau gin à base de concombres des Serres Toundra de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean.

La Distillerie tire donc son épingle du jeu malgré la pandémie et des difficultés d'approvisionnement. L'entreprise connait actuellement l'été le plus achalandé de son histoire.

À VOIR AUSSI