André Dussault chez Sotheby’s Reality Québec

Le courtier immobilier André Dussault performe désormais avec Sotheby's Reality Québec. Cumulant plus de 17 ans de carrière en immobilier et plus de 1 500 transactions réalisées, il possède un impressionnant réseau de contacts, des connaissances approfondies de la grande région de Québec et peut compter sur une équipe aguerrie pour accompagner ses clients dans la vente ou l’achat d’une propriété. Ayant reçu plusieurs prix et distinctions au fil des années, dont celui de meilleur vendeur et meilleure équipe de vente de la région de Québec, André Dussault s'est hissé au 10e rang des meilleurs vendeurs en province et entend bien poursuivre sa progression.