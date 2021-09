Appui à Marie-Josée Savard: Labeaume ne sent pas de volonté de changement à Québec

Régis Labeaume estime que les gens de Québec n’ont pas envie de changement à la tête de la Ville et réitère son appui à sa dauphine, Marie-Josée Savard, qui est selon lui la meilleure pour occuper la mairie.

Au premier jour de la campagne électorale, le maire sortant n’a pas hésité à renouveler son avis sur la personne qu’il considère être la meilleure pour prendre les rênes de la Ville.

«La Ville est pas parfaite, mais je cherche le gros problème à Québec. Le gros problème qui fait que les gens demanderaient du changement. C’est peut-être moi qui me trompe. Mais moi j’entends pas ça. Je sens pas que les gens veulent la révolution. Au contraire, le monde l’a eu tough. Ça a été difficile pour tout le monde. Je pense que le monde veut de la stabilité.»

En ce sens, il a rappelé que le prochain maire ou la prochaine mairesse devra gérer un budget et un programme d’investissement totalisant 11 milliards $. «Ça a l’air simple, cette job-là. C’est pas simple. C’est une grosse organisation.»

Il dit ne pas faire d’appel au vote pour sa dauphine Marie-Josée Savard, mais expose sa préférence. «Je pense que c’est la meilleure, c’est celle qui doit être élue. C’est celle qui sait le plus gérer.»

Trudel

Sur la controverse entourant l’ancienne conseillère et DG de son parti, Marie France Trudel, qui brigue l’un des sièges de conseillers pour Québec forte et fière, M. Labeaume réitéré que Mme Trudel avait été remerciée.

Il s’est dit surpris de son choix de se présenter au sein des troupes de Bruno Marchand. «Comment être surpris pas l’humain... Marie-France, on l’a remerciée en avril. C’était encore moi qui étais le président du parti quand c’est arrivé. On l’a fait ensemble, Marie-Josée et moi. Marie France a été congédiée.»

