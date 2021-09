Aux petits soins avec la tuyauterie

Évitez les problèmes de plomberie en versant deux fois par semaine dans le renvoi d’eau de la cuisine une bouilloire d’eau bouillante afin d’éliminer les dépôts graisseux accumulés dans les tuyaux.

Vous pouvez aussi nettoyer les autres renvois d’eau de la maison en y versant régulièrement de l’eau bouillante ou une tasse de vinaigre blanc.

La tuyauterie de la cuisine et de la salle de bains en voit de toutes les couleurs ! Gavée de restes de table, de cheveux, elle s’encrasse rapidement. Cette recette utilisée hebdomadairement limite l’utilisation de produits toxiques. Versez 45 ml (3 c. à soupe) de bicarbonate de soude dans le tuyau à nettoyer et 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre chaud. Placez le bouchon et laissez reposer une trentaine de minutes avant de rincer à l’eau très chaude. Au besoin, répétez cette opération ou utilisez un siphon pour activer la circulation de l’eau.

Un broyeur malodorant

Si vous trouvez que votre broyeur dégage des odeurs que vous n’appréciez pas, vous pouvez lui offrir un « rince-bouche » adapté à ses besoins :

1- quelques glaçons accompagnés d’écorces de citron ;

2- des glaçons composés d’eau et de vinaigre ;

3- du bicarbonate de soude dilué dans une eau chaude peut aussi désodoriser le broyeur.

Laissez ensuite couler l’eau froide et démarrez le système.

Évitez une facture du plombier

Il ne faut jamais jeter la soie dentaire que vous venez d’utiliser dans la cuvette de la toilette. Ces fils souvent cirés obstruent rapidement la tuyauterie.

L’utilisation d’une crépine intérieure dans les renvois d’eau des salles de bains limite l’accumulation de cheveux dans les tuyaux de la baignoire et de la douche. Dans la cuisine, une crépine de vidange recueille les restants d’aliments.

Et surtout, n’oubliez pas de fermer la valve qu’on trouve au sous-sol de la maison et de vider l’eau du robinet extérieur avant que le gel hivernal endommage les tuyaux.