Hurricanes: déjà de la chimie entre «KK» et Svechnikov!

Jesperi Kotkaniemi a été vu dans ses nouvelles couleurs pour la toute première fois vendredi.

Les Hurricanes de la Caroline ont publié sur Twitter une photo montrant leur nouvel attaquant arborant son maillot d’entraînement rouge.

Des amateurs à l’œil aiguisé ont remarqué avec justesse que «KK» portait pour l’occasion les gants de son coéquipier Evgeny Svechnikov. Qui sait, le Finlandais sera peut-être bientôt le nouveau centre de l’ailier russe!

Il semble au moins y avoir déjà une belle complicité entre les deux joueurs!

Il y a deux semaines, le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, a annoncé qu’il n’égalait pas l’offre hostile d’un an et de 6,1 millions $, comprenant un boni à la signature symbolique de 20 $, faite à Kotkaniemi sept jours plus tôt par son homologue Don Waddell. La formation montréalaise a ainsi reçu en compensation un choix de premier tour et un autre de troisième.

Le jeune attaquant de 21 ans était joueur autonome avec compensation depuis le 28 juillet après avoir écoulé son contrat d’entrée de trois ans.

Kotkaniemi, le troisième choix au total du repêchage de 2018, a amassé cinq buts et 20 points en 56 matchs la saison passée pour un total de 22 buts et 62 points en 171 rencontres dans la LNH. Il a ajouté huit points en 19 matchs éliminatoires au cours du récent périple jusqu’en finale de la Coupe Stanley.