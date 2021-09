[EN IMAGES] Immense bouchon de circulation après une collision sur l’A-40 ouest à Charlemagne

Une collision impliquant au moins trois véhicules a provoqué un immense bouchon de circulation vendredi midi sur l’autoroute 40 ouest, à Charlemagne, dans Lanaudière.

L’accident s’est produit vers 12 h 15 peu après le pont Benjamin-Moreau et avant l’échangeur avec l’autoroute 640. Un véhicule a terminé sa course dans le fossé et toutes les voies rapides vers l’ouest ont dû être fermées, notamment pour permettre le remorquage des véhicules.

Photo André Paquette, TVA Nouvelles

Photo André Paquette, TVA Nouvelles

Photo André Paquette, TVA Nouvelles

Photo André Paquette, TVA Nouvelles

La Sûreté du Québec a indiqué qu’il y aurait des blessés, mais le porte-parole n’était pas en mesure d’en dire plus.

