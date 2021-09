Jackie Smith déclare la guerre au 3e lien

La candidate à la mairie de Québec Jackie Smith espère se démarquer avec un discours franchement opposé au projet de tunnel sous-fluvial Québec-Lévis.

Lors d’une conférence de presse donnée vendredi matin à l’Îlot Fleurie, près duquel pourraient émerger des sorties du tunnel dans Saint-Roch, la chef de Transition Québec a indiqué vouloir «rassembler le vote contre le troisième lien» et faire de cette lutte un «pilier» de sa campagne.

«Tous les experts le disent, le projet est un désastre d’un point de vue environnemental, social, et même d’un point de vue des finances publiques. Il est temps que les opposants s’unissent et bloquent le troisième lien», a déclaré Mme Smith.

Bien que le projet de tunnel relève du gouvernement provincial, les candidats à la mairie sont pressés de préciser leur pensée sur le mégaprojet d’infrastructure, qui aura des implications profondes pour la municipalité.

Jean-François Gosselin en est un partisan de la première heure, alors que Marie-Josée Savard et Bruno Marchand ont émis des réserves sans offrir d’opinion tranchée. Ce dernier s’oppose toutefois à une sortie dans Saint-Roch.

Jean Rousseau croit pour sa part qu’un tunnel autoroutier serait une «catastrophe» et préconise un lien exclusivement réservé au transport collectif.

Il y a quelques jours, six conseils de quartier ont interpellé les partis municipaux pour leur demander de ne pas appuyer le projet dans sa forme actuelle, car il aurait, selon eux, des «impacts majeurs» dans leurs milieux de vie.

Coûts élevés

Mme Smith est pour sa part opposée à toute forme de tunnel, même s’il était entièrement réservé au transport en commun. Elle se questionne sur la faisabilité du projet et les coûts élevés. Elle a suggéré cette semaine d’interdire la circulation automobile sur le pont de Québec pour faire plus de place au transport collectif.

«En ce moment, il n’y a que Transition Québec qui s’oppose activement au troisième lien et qui porte les préoccupations de la population du centre-ville. Transition Québec compte mener cette lutte tout au long de la campagne et continuer le combat à l’hôtel de ville», a affirmé Jackie Smith, disant percevoir sur le terrain un désir de «transition écologique et sociale».

En juillet, un sondage Léger réalisé pour le compte de la Chambre de commerce de Lévis s’est intéressé à l’appui des gens de la Ville de Québec et a révélé que 59% des répondants étaient favorables à l’infrastructure.

Il s’agissait d’un score plus élevé que dans le cas de l’appui au tramway (52%), qui dénotait cependant une baisse de sept points de pourcentage des avis favorables au tunnel à Québec, par rapport à un précédent coup de sonde réalisé à la mi-février.

