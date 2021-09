Kaiden Guhle veut essayer de rendre les décisions difficiles

À seulement 19 ans, l’espoir du Canadien de Montréal Kaiden Guhle demeure en mode apprentissage.

Ayant disputé trois matchs avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, lors de la saison 2020-2021, le défenseur estime qu’il doit encore s’adapter en vue de son passage chez les professionnels.

«Le rythme du jeu était élevé et mon but était surtout de limiter les erreurs», a mentionné le jeune joueur, qui a été le premier choix du Canadien de Montréal (16e au total) lors du repêchage de 2020.

À savoir s’il voit une ouverture pour un poste à la ligne bleue avec le CH à court terme, Guhle reste réaliste, précisant que cette décision ne lui appartient pas.

«Ce que je peux faire, c’est de travailler le plus fort que je peux, a indiqué le jeune homme originaire de l’Alberta, au deuxième jour du camp des recrues. Je vais essayer de rendre les décisions difficiles.»

«Tu vois qu’il sait quoi faire sur l’avantage numérique», a pour sa part fait remarquer le nouvel entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, se disant satisfait du jeu présenté par Guhle dans l’ensemble.

En plus de son court séjour avec le Rocket, Guhle a été limité à deux matchs avec les Raiders de Prince Albert, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest, la saison dernière. Il a aussi pris part au Championnat mondial de hockey junior, où le Canada avait obtenu la médaille d’argent.

Harvey-Pinard: plus vite et plus fort

Également présent au camp des recrues, l’attaquant québécois Rafaël Harvey-Pinard poursuit sa progression.

«J’ai amélioré ma vitesse et je travaille encore beaucoup là-dessus, a dit Harvey-Pinard, espérant un jour pouvoir atteindre la Ligue nationale de hockey. J’ai pris de la masse musculaire pendant l’été afin de pouvoir rester plus longtemps devant le filet et gagner les batailles.»

En 36 matchs avec le Rocket l’an dernier, le Québécois en avait surpris plusieurs avec une récolte de 20 points, dont neuf buts.

«C’est très facile à aimer un joueur comme ça», a cette fois commenté Houle, vantant l’éthique de travail de Harvey-Pinard.

