La gestion des cas de COVID-19 déléguée aux écoles

La gestion des cas de COVID-19 et des contacts dans les milieux d’enseignement postsecondaire sera désormais automatisée, a fait savoir la direction régionale de la santé publique (DRSP) pour le CIUSSS du Sud-Ouest-de-l‘Île-de-Montréal, Mylène Drouin.

Dans une missive envoyée vendredi aux écoles de Montréal, la directrice de la DRSP, Mylène Drouin, a indiqué avoir adopté cette mesure de délégation parce qu’elle est «dans l’incapacité de répondre à tous dans les délais prescrits pour la gestion des cas et des contacts en milieux d’enseignement».

EXCLUSIF



La santé publique de Mtl est débordée. N’étant pas en mesure de faire la gestion des contacts, elle délègue aux écoles sa gestion.



Tous les contacts seront considérés par un système automatisé à faible risque, non testés, sans isolement #polqc #assnat #polmtl pic.twitter.com/QfpWIbf8fn — Covid Ecoles Quebec (@CovidEcoles) September 17, 2021

C’est donc pour rattraper le retard et reprendre la gestion en temps réel des cas et des contacts qu’elle met en place un système automatisé de réponses aux signalements. Les courriels automatisés demanderont d’identifier les personnes côtoyées et de leur transmettre les instructions de la DRSP pour les informer du risque de contamination.

La santé publique a par ailleurs fait savoir à l’Agence QMI que cette mesure ne touchait que les contacts modérés qui n’auraient pas été identifiés lors de l’enquête individuelle. «Il y a une enquête au niveau de tous les cas, pour laquelle il n’y a pas de retard, soit l’identification des contacts étroits», a-t-on précisé.

Actuellement, il y a sept éclosions et 19 cas liés, au niveau postsecondaire à Montréal. C’est peu, selon la DRSP, qui a souligné que la couverture vaccinale était élevée parmi le personnel et les étudiants.

La santé publique régionale, qui est en période d’embauches et de formation d’enquêteurs, a précisé qu’il s’agissait d’une mesure temporaire, qui sera utilisée jusqu’au 24 septembre maximum.

«À priori, toutes les personnes exposées dans votre milieu scolaire sont considérées à risque faible et ne requièrent pas de test», a poursuivi Mme Drouin dans sa lettre.

Il n’y a aucun changement au niveau primaire et secondaire, a-t-on toutefois souligné.

Vendredi, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a également annoncé qu’il mettrait en place des tests rapides de dépistage contre la COVID-19 dans 10 régions du Québec, alors qu’ils devaient, initialement, être déployés dans quatre quartiers chauds de la région du Grand Montréal.