La guerre des poteaux pour l’affichage électoral débute à Québec

Il y a de la concurrence pour l’affichage électoral à Québec : deux des cinq partis municipaux débutent l’installation de leurs pancartes alors que la campagne fédérale est toujours en cours. Les autres préfèrent attendre.

Québec forte et fière et Transition Québec, deux partis municipaux qui entrent en campagne aujourd’hui, ont déjà entamé depuis quelques heures la pose d’affiches le long des artères à Québec.

En ce moment, deux campagnes électorales se chevauchent : celle au municipal est lancée aujourd’hui et durera 52 jours et celle au fédéral se termine lundi par le vote des Canadiens.

Un peu partout, depuis un mois, les visages des candidats aux élections fédérales ont envahi le paysage. Les poteaux sont déjà passablement occupés. Malgré tout, le parti de Bruno Marchand a choisi de démarrer la machine. « On part jeudi [hier] », a indiqué le porte-parole de QFF, Thomas Gaudreault. « On pose les affiches dans tous les districts. On décolle. On le dit depuis le début qu’on va faire campagne malgré les élections fédérales. »

« Les bons spots »

Même chose chez Transition Québec, le parti de Jackie Smith. « On commence dès vendredi », a indiqué le porte-parole Anthony Cadoret, qui a indiqué que l’affichage se poursuivrait jusqu’après les fédérales, alors qu’on « va se garder des pancartes pour les bons spots », qui seront alors libérés. Les trois autres partis en lice ont pour leur part décidé d’attendre la tenue du vote fédéral avant d’afficher leurs pancartes.

Équipe Marie-Josée Savard (ÉMJS) explique que c’est dans un souci de clarté.

« Pour ne pas qu’il y ait de confusion et par respect pour le processus démocratique, on va laisser la place au fédéral et après, on part sur les chapeaux de roues », a commenté le responsable des communications du parti, Michel Desmeules.

À Démocratie Québec, le chef Jean Rousseau préfère lui aussi attendre. « C’est important qu’il n’y ait pas de confusion et de respecter le processus démocratique. On va attendre après le scrutin fédéral. »

Même son de cloche chez Québec 21. La porte-parole Josée Morissette a indiqué qu’aucune affiche ne serait placée avant la semaine prochaine, « par respect pour les électeurs et pour la démocratie ».

Cela dit, dès lundi soir, Québec 21 se mettra au travail pour poser ses pancartes aux endroits les plus stratégiques de la ville.

De l’aide pour les fédéraux

Tout comme chez ÉMJS, certains candidats ont pris entente avec des candidats fédéraux pour qu’ils enlèvent eux-mêmes les pancartes fédérales et qu’ils accrochent les leurs à la place.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla

