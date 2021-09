LBJÉQ: du «jus spécial» pour les Guerriers de Granby

L’entraîneur-chef Malcolm Gardner en est à sa première saison à la barre d’une équipe dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) et, du haut de ses 26 ans, il a comme objectif d’offrir aux Guerriers de Granby le premier championnat de leur histoire.

Avec une énergie bien sentie, Gardner se prépare pour le «tournoi des champions» qui regroupera samedi, à Granby, les trois finalistes de la LBJÉQ en 2021. Au terme d’un mini-tournoi à la ronde, seules les deux meilleures équipes se qualifieront pour une finale 3 de 5.

Pour s’assurer de lutter face aux Aigles de Trois-Rivières et aux Bisons de St-Eustache, Gardner en est même venu à stocker une importante quantité de «jus spéciaux» à son domicile. Car pour un entraîneur de baseball, tous les coups sont bons pour solidifier un esprit d’équipe.

«Nous avions connu une séquence plus difficile pendant la saison et pour éviter que les joueurs soient trop sérieux, j’ai intégré une nouvelle tradition dans l’équipe et ç’a fonctionné», a raconté vivement Gardner, en riant de bon coeur.

Ainsi, l’entraîneur natif de l’Alberta, mais qui a grandi en Estrie, traîne systématiquement aux parties sa glacière avec, à l’intérieur, une bonne quantité de «jus spéciaux». Rien d’illégal, doit-on préciser.

S’il s’agit là d’une situation anecdotique, elle démontre par ailleurs l’intensité déployée par le jeune entraîneur auprès de ses troupiers.

«Pour samedi, il faut traiter chaque partie comme le match ultime d’une série», a-t-il noté, alors que les Guerriers entameront la compétition en affrontant les Aigles, en début d’après-midi.

PHOTO COURTOISIE

Jouer à domicile

Petit avantage pour Granby: le club jouera devant les amateurs de baseball du Stade Napoléon-Fontaine pour cette compétition au format particulier, où le ratio de points accordés peut faire la différence en cas d'égalité au terme des trois matchs.

«Nos partisans nous aident tellement, a indiqué Gardner. C’est un avantage [d’être à domicile] alors qu’on connaît le rôle qu’on peut jouer chez nous, nous sommes confortables. Ça aide à diminuer le stress.»

Un peu comme les «jus spéciaux», sans doute. Même constat pour une routine bien installée, où l’entraîneur fait entendre sa forte voix avant le début de chaque match.

«Je suis un jeune entraîneur, j’ai de l’énergie et j’aime amener ça pour le début du match, vient résumer Gardner. Même quand je dirige mon équipe et que j’encourage [pendant le match], tu vas m’entendre jusque dans le stationnement.»

L’exploit de Sansregret

Parmi les joueurs des Guerriers, il est à mentionner que le lanceur Thomas Sansregret a accompli tout un exploit, dimanche dernier, réalisant un match sans point ni coup sûr pour permettre à son équipe d’enlever les honneurs de la série face aux Ducs de Longueuil.

À l’attaque, Alexandre Lapointe et Nicolas Tremblay ont particulièrement contribué pour les Guerriers depuis le début des éliminatoires avec des moyennes au bâton de ,467 et ,385, respectivement. Les Aigles comptent pour leur part, entre autres, sur Raphaël Picard, avec sa moyenne de ,550 et ses 15 points produits en six matchs.

- Après la fameuse journée de samedi, à Granby, la finale de la LBJÉQ opposant les deux meilleurs clubs se mettra en branle au cours de la prochaine semaine.