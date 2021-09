Le nouveau logo du PPC: le Parti populaire de Maxime Bernier se trompe d’érable

Le nouveau logo du Parti populaire du Canada de Maxime Bernier montre un érable de Norvège, une espèce envahissante qui menace notre biodiversité, plutôt que l’érable à sucre, emblème floral du Canada font valoir des botanistes.

« L’érable de Norvège provient d’Europe et s’est si bien acclimaté à nos écosystèmes qu’il prend la place d’essences indigènes. Il est considéré comme de la mauvaise herbe. Le fait de confondre sa feuille avec celle de l’érable à sucre est invraisemblable », lance le botaniste Jacques Brisson, de l’Université de Montréal.

Pour lui comme pour son collègue Claude Lavoie, de l’Université Laval, qui a identifié la méprise, la différence saute aux yeux. La feuille de l’érable à sucre a trois arêtes terminées par autant de pointes; celle de l’érable exotique est échancrée et compte de multiples pointes. Elle ne se colore pas à l’automne et se pare plutôt de taches causées par un champignon.

Jadis apprécié

Arbre ornemental apprécié des urbanistes, l’érable de Norvège a été abondamment planté dans les villes à partir des années 1950. Résistant et productif, il constituait une alternative à plusieurs essences menacées par la maladie ou la pollution. Malheureusement, il a vite pris la place de l’érable à sucre, et l’ombre qu’il cause en milieu boisé condamne de multiples espèces fragiles comme le trille, le sceau de Salomon et la sanguinaire.

« Dans le mont Royal, il est un indésirable notoire. On voit que ses samares germent en plus grand nombre que ceux des autres érables au point où il faut organiser des campagnes d’éradication », illustre le professeur Brisson.

Le fait de confondre la feuille de l’érable de Norvège avec celle de ses cousines indigènes n’est pas exceptionnel. On n’a qu’à fureter dans les boutiques souvenir du vieux-Montréal pour trouver d’innombrables objets illustrant la mauvaise feuille. Même les billets de 20$ se trompent d'emblème...

Beauceron errant

« C’est étonnant compte tenu du fait que le fondateur, Maxime Bernier, vient de la Beauce, cœur de l’érablière à sucre au Canada », ironise M. Brisson.

L’erreur est d’autant plus étonnante que le logo précédent du parti, lancé en 2019, présentait une image d’une feuille d’érable à sucre de couleur rouge. C’est le nouveau logo, créé à l’occasion de la campagne électorale actuellement en cours, qui se trompe d’érable.

Le Parti populaire du Canada n’a pas retourné nos demandes d’entrevue.