L’Hôpital du Suroît veut offrir des horaires «à la carte» aux infirmières

La fermeture temporaire de l’urgence de l’Hôpital du Suroît a causé la commotion dans la région, et pourrait se reproduire en raison du manque de personnel et plus précisément d’infirmières qui se fait bien sentir.

Des infirmières épuisées n’ont pu se présenter à leur quart de travail de nuit, mercredi. Ainsi seules 3 à 4 infirmières restantes avaient la responsabilité d’une soixantaine de patients, une situation considérée comme potentiellement dangereuse.

Même si les cadres ont apporté de l’aide sur le terrain, la direction a dû fermer l’urgence de ce centre hospitalier dès minuit mercredi, jusqu’à jeudi 16h.

Plusieurs employés rencontrés vendredi matin ont fait part de leurs craintes en raison de la détérioration de la situation à l’intérieur des murs.

«Il manque beaucoup d’infirmières, le monde court partout», témoigne une travailleuse. «Faudrait quasiment fermer l’hôpital au complet! Ça ne va pas bien», soutien un autre travailleur. «Il y a beaucoup de gens fatigués, brûlés à cause des conditions de travail inefficaces. On dirait que l’hôpital va fermer! À un moment donné, il n’y aura personne pour travailler», déplore une autre employée.

Un plan sur la table

Le directeur de l’Hôpital du Suroît assure avoir un plan pour pallier aux grandes difficultés rencontrées dans cet établissement de l’ouest de la Montérégie qui dessert la population de Salaberry-de-Valleyfield et des environs.

Dominique Pilon assure vouloir offrir aux infirmières une horaire à la carte. À titre d’exemple, une infirmière qui voudrait travailler trois jours semaines verrait sa demander être respectée.

«On va mettre tous les efforts, les besoins sont là pour rester. On le sait, ils sont grandissants sur le territoire. Il faut qu’il y ait des infirmières de plus, on a besoin de bras supplémentaires», soutien M. Pilon en entrevue à TVA Nouvelles.

Dominique Pilon dit faire confiance au gouvernement qui a promis de trouver des solutions rapidement pour l’ensemble de la province.