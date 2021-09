Nouveau record de dons pour le Cyclo-Défi IUCPQ

Le 12 septembre dernier, la 12e édition du Cyclo-Défi IUCPQ a permis d’amasser l’importante somme de 185 000$ de profits nets, soit plus de 100 800$ en dons! Il s’agit d’un nouveau record de générosité pour l’événement au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Présenté par la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ), ce rendez-vous sportif a rassemblé 450 cyclistes à la Cité-Agricole de Saint-Augustin-de-Desmaures. Parmi eux, des patients, médecins et personnel de l’Institut ont pédalé et amassé des dons pour que leur centre hospitalier demeure un chef de file mondial dans les domaines de la cardiologie, de la pneumologie et des maladies reliées à l’obésité.

«Confucius disait, à juste titre que : «On a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu’on n’en a qu’une». En tant que patient de l’Institut ayant subi un quintuple pontage, j’en ai personnellement été le témoin. Cette deuxième vie, je la dois à l’équipe de cardiologie et je leur en serai éternellement reconnaissant. Longue vie à une institution qui fait naître l’espoir au quotidien», s’est exprimé Robert Poëti, président-directeur général de la CCAQ et président d’honneur de l’événement.

La Fondation IUCPQ a pour rôle de promouvoir et de soutenir l’oeuvre de l’IUCPQ-UL dont la mission principale est la santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de celles reliées à l’obésité, soit les grandes maladies qui affligent notre société. Au cours des dernières années, la Fondation a contribué pour plus de 35 millions de dollars en finançant l’achat d’équipements spécialisés et en participant au financement de la recherche et de l’enseignement, et ce, au plus grand bénéfice de la population du centre et de l’est du Québec, soit plus de 2,2 millions de personnes.