O’Toole déplore la peur et la colère «justifiée» des gens

Erin O’Toole amorce la dernière ligne droite de cette campagne en mentionnant la «peur» et la «colère justifiée» que de nombreux Canadiens «ressentent» à l’endroit du gouvernement libéral, qui a déclenché une élection évaluée «à 600 millions $» alors que la quatrième vague de COVID-19 continue son ascension au pays.

«Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui sont en colère contre monsieur Trudeau. Il ne veut parler que des manifestants parce que ça l’arrange. Mais il y a des millions de gens en plus qui sont fâchés contre lui, des gens honnêtes et travaillants qui ont de la difficulté avec la hausse des prix, qui sont tannés de ses sermons et de son hypocrisie», a déploré M. O’Toole.

«Aux Canadiens qui ont peur, qui sont en colère et qui se sentent oubliés, je dis ceci: je vous comprends parfaitement», a-t-il dit.

Martelant que l’élection n’était désirée par «personne» depuis le début, il a rappelé que celle-ci allait revenir à plus de 600 millions $, soit la facture la plus salée dans l’histoire du pays.

«Tout va s’empirer si Justin Trudeau est récompensé pour avoir déclenché une élection de 600 millions de dollars au milieu de la pandémie», a-t-il poursuivi.

Pourfendant la «division» au sein de la société canadienne, M. O’Toole a souligné qu’il voulait «créer un Canada où l’on valorise le respect, où l’on peut brandir notre drapeau sans gêne» et où «l’on peut exprimer notre fierté d’être Canadien».

Le spectre Kenney

M. O’Toole a refusé, pour une deuxième journée de suite, de répondre directement aux questions concernant la gestion de pandémie par le gouvernement de l’Alberta, dirigé par Jason Kenney.

Il s’est même refusé de prononcer son nom.

«Je connais leur nom [des premiers ministres provinciaux]», a-t-il dit lorsqu’il a été questionné sur le sujet.

«La chose la plus importante pour moi, c’est que leur affiliation politique m’importe peu: je me soucie des Canadiens dans leur province. J’aurais aimé avoir un premier ministre qui pense la même chose que moi», a-t-il répondu, accusant M. Trudeau d’avoir cherché la chicane avec les provinces.