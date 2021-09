Portes ouvertes du Manoir Sully

Vous envisagez la vie en résidence et êtes curieux de découvrir ce milieu de vie? La Résidence des Bâtisseurs Manoir Sully vous ouvre ses portes, ce dimanche 19 septembre, de 13h à 16h. Danse, animation, prix de présence et musique rythmeront cette journée. Saisissez l’occasion de visiter, avec votre bulle familiale, cette résidence à l’architecture contemporaine et à la finition intérieure haut de gamme, située au 400, rue Bélanger, dans l’arrondissement des Rivières. Espaces communs climatisés, ascenseurs, terrasse extérieure aménagée, divertissements en abondance, services variés, soins de qualité, système de sécurité... Il y a tant à découvrir!

► Inscrivez-vous gratuitement à l’événement en vous rendant au batisseurs.ca/portesouvertes/