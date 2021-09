Pour en finir avec l'idiocratie

Puisque Trudeau a forcé des élections inutiles, sinon que pour satisfaire sa soif irrépressible de pouvoir, un récapitulatif succinct de ses « accomplissements » s’impose.

Éthique

Il faut dire que Justin Trudeau a maintes fois prouvé sa vacuité intellectuelle et son incommensurable manque d’éthique.

Il s’est compromis avec ses costumes grotesques, ses tristement célèbres photos en blackface et ses vacances douteuses sur l’île de l’Aga Khan.

Il a plongé le pays dans une crise diplomatique avec la Chine causant l’emprisonnement de deux Canadiens.

Il a jeté l’opprobre sur lui et sur son parti avec les scandales SNC et We Charity.

Il a tenté de corrompre sa ministre de la Justice pour favoriser SNC.

Il a terriblement déçu en matière environnementale.

Il a endetté les Canadiens autant que tous les premiers ministres réunis depuis la Confédération.

Il impose ses délirantes élucubrations woke et veut institutionnaliser la censure avec la loi C-10.

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg !

Rappelons qu’en 2015, Trudeau signait son Plan pour un gouvernement ouvert et responsable stipulant que les ministres « doivent agir avec honnêteté et respecter les normes d’éthique les plus élevées », et qu’ils « doivent éviter tout conflit d’intérêts, toute apparence de conflit d’intérêts et toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts ».

Justin n’a rien respecté, mais il a néanmoins l’outrecuidance de solliciter un autre mandat. S’il avait un iota de dignité et de probité, il aurait plutôt démissionné.

Idiocratie

Mais n’imaginons pas qu’ainsi va la politique.

Au contraire, les électeurs peuvent envoyer un message clair à Trudeau et à toute l’élite politique voulant que les engagements doivent être respectés, que l’éthique, même en politique, n’est pas un mot creux, et que la sagesse et la raison doivent l’emporter sur le wokisme radical.

Trudeau donne aux Canadiens l’opportunité inespérée d’en finir avec son idiocratie décomplexée plus tôt que prévu. La saisiront-ils ?