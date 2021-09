Que feriez-vous avec 100 000 $?

iA Groupe financier a lancé cette semaine son 5e grand concours philanthropique qui vise à soutenir les communautés canadiennes. Jusqu’au 15 octobre, les organismes qui veillent entre autres au bien-être et à la santé des enfants (0-18 ans) sont invités à répondre à la question « Que feriez-vous avec un don de 100 000 $ ? » Un total de 500 000 $ en dons sera à partager entre les organismes qui auront soumis les propositions les plus inspirantes. Nouveauté cette année : les organismes de charité qui participeront au concours seront regroupés en quatre grandes zones géographiques (Ouest, Ontario, Québec et Nord/Maritimes) afin d’assurer une répartition encore plus équitable des dons à travers le pays. Le dévoilement des grands gagnants aura lieu le 6 décembre alors qu’un grand don de 100 000 $ sera remis à chaque organisme qui aura reçu le plus de votes dans sa zone géographique. Les finalistes recevront quant à eux un don de 10 000 $ chacun. Tous les détails du concours et la liste complète des critères d’admissibilité sont disponibles à l’adresse concours-dons.ia.ca. Sur la photo, Denis Ricard, président et chef de la direction d’iA Groupe financier.

Deux bureaux, mais une seule équipe

Photo courtoisie

L’agence Minimal, agence de publicité numérique experte en solutions digitales, m’annonce la nomination récente de Dany St-Onge (Groupe Voyages Québec, Absolu, Kaza Communication) à la fonction de directeur général de son bureau de la 3e Avenue, à Québec. Bien que son mandat comme DG du bureau de Québec de Minimal l’amène à se concentrer sur la région de la Capitale-Nationale, Dany compte bien travailler à la parfaite intégration des ressources de l’agence, qu’elles se trouvent dans Limoilou ou dans le quartier Saint-Henri de Montréal, où se retrouve l’autre bureau de Minimal. Il entend bien contribuer à la poussée de croissance de Minimal tout en s’assurant que cette évolution se fasse toujours au bénéfice des clients de l’agence. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre-Emmanuel Messier, président ; Dany St-Onge (assis), directeur général de Minimal Québec ; et David-Alexandre Tanguay, associé et vice-président, planification stratégique.

90 ans

Photo courtoisie

Gabriel Boivin (photo), qui demeure depuis quelques années aux Habitations Château d’Eau de Loretteville a 90 ans aujourd’hui. Malheureusement veuf depuis le 12 février 2019 (Lucille Vidal), M. Boivin a encore toute son autonomie. Il aime toujours cuisiner et préparer tous ses repas. Étant un ex-épicier de Loretteville, il est encore bien au fait de tous les spéciaux en cours et, par le fait même, des prix de tous les aliments. Ses trois enfants, Stéphane, Marie-Josée (David Carré) et Éric (Nadine Martel), et ses trois petits-enfants (Maggie, Loïc et Zoé) seront très fiers de le retrouver dans ma page d’aujourd’hui, page qu’il consulte tous les matins afin de vérifier s’il connaît quelqu’un dont c’est l’anniversaire de naissance. Imaginez sa surprise lorsqu’il verra le sien mis en évidence. Bonne fête Gaby !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 17 septembre 1996. L’illusionniste et magicien américain David Copperfield est au Grand Théâtre de Québec pour une série de représentations de son nouveau spectacle The Magic is back. Il y reviendra en 2009 avec Grandes Illusions alors qu’il apparaît en ouverture sur une moto.

Anniversaires

Photo courtoisie

Patrick Mahomes (photo), quart-arrière des Chiefs de Kansas City de la Ligue nationale de football (NFL), 26 ans... Auston Matthews, joueur de centre des Maple Leafs de Toronto de la LNH, 24 ans... Dave Harrington, de Lemieux assurances de Québec, 48 ans... Claudia Genel, ex-journaliste culturelle à Radio-Canada Québec, 42 ans... Alexander Ovechkin, ailier gauche de la LNH (Capitals), 36 ans... Chuck Comeau, batteur du groupe québécois Simple Plan, 42 ans... Stéphane Rousseau, humoriste, comédien et acteur québécois, 55 ans... Scott Simpson, golfeur professionnel du Circuit des Champions, 66 ans... Marie-Claude Lavallée, retraitée de Radio-Canada, 66 ans... Marc Lachapelle, ex-journaliste sportif, Journal de Québec, 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 septembre 2020. Larry Wilson (photo), 82 ans, joueur de football de la NFL qui a a joué l’ensemble de sa carrière avec les Cardinals de Saint-Louis, (futurs Cardinals de l’Arizona) de 1960 à 1972... 2018 : Enzo Calzaghe, entraîneur de boxe gallois d’origine italienne... 2015 : Sylvain Côté, 54 ans, cofondateur de l’entreprise Les Touilleurs... 2014 : Welby Van Horn, 94 ans, tennisman américain... 2012 : Melvin Charney, 77 ans, artiste, théoricien et architecte canadien... 2010 :Raymond Marcoux, 68 ans, syndic de profession et membre du CIRP... 2008 : Gabi Drouin, 77 ans, présentateur de nouvelles à la radio et à la télévision de Radio-Canada... 2004 : Mariette Duval, 77 ans, comédienne et actrice... 1997 : Roger Baulu, 87 ans, Le Prince des annonceurs... 1988 : Jacques Beauchamp, 61 ans, vice-président des relations publiques du Journal de Montréal.